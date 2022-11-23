В Сухом Логу простятся с 23-летним командиром минометной батареи, погибшим в бою

Последний раз на связь с женой Игорь Тимухин выходил 21 октября. Затем связь оборвалась Фото: vk.com/syhoilog

Жители Сухого Лога сегодня, 23 ноября, простятся с Игорем Тимухиным. 23-летний молодой человек был участником специальной военной операции и погиб в бою. Как сообщают в администрации городского округа, прощание с ним пройдет с 14.00 до 15.00 в ДК «Кристалл».

- Он погиб в боях за Сватово, - сообщают в администрации городского округа Сухой Лог. – Игорь учился в школе №4. В 2018-2019 годах проходил срочную службу. После службы устроился шихтовщиком в Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС».

В феврале прошлого года Игорь Тимухин женился. 29 сентября этого года его мобилизовали.

- Был командиром миномета минометной батареи, - рассказывают в администрации городского округа. – Последний раз выходил на связь с женой 21 октября. Затем связь оборвалась.