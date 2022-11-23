Куйвашев наградил 66 свердловских медиков

Всего премией I степени в размере 270 тысяч рублей каждая наградили 22 медика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил премией 66 уральских медиков. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Премия губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения в 2022 году присуждена 66 медицинским работникам в 10 номинациях. Среди них — «На переднем крае», «За работу в экстремальных условиях», «У истоков жизни», «За верность профессии» и другие, - говорится в сообщении.

Травматолог-ортопед горбольницы Асбеста Владислав Гребенюк стал одним из лауреатов премии I степени в номинации «Спасение года». Он в июне спас жизнь 19-летней Анастасии Маториной. Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями.

Лауреат премии I степени в номинации «У истоков жизни» стал акушер-гинеколог Станислав Комарницкий Красноуфимской районной больницы с 20-летним стажем. Он помог появиться на свет не одной сотне малышей. Благодаря его работе акушерская служба медучреждения получила статус «Больница, доброжелательная к ребенку».

Всего премией I степени в размере 270 тысяч рублей каждая наградили 22 медика. Премия II степени по 220 тысяч рублей досталась 22 специалистам. Еще стольки же медикам вручили премию III степени по 160 тысяч рублей.