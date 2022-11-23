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НовостиОбщество23 ноября 2022 3:45

Жители Ивделя отправили мобилизованным теплые вещи, связанные своими руками

Также они положили в посылки письма детей
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены. Фото: страница во «ВКонтакте» Владимира Михеля

В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены. Фото: страница во «ВКонтакте» Владимира Михеля

В Ивделе волонтеры собрали гуманитарный груз для мобилизованных. В том числе туда положили теплые вещи, связанные руками горожан. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Владимир Михель.

- Волонтеры, студенты филиала Уральского промышленно-экономического техникума, сформировали посылки, собранные на деньги жителей города. В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены, - рассказал он.

Очередная машина с помощью отправилась в Чебаркуль. Часть посылок была собрана жителями села Полуночное, которые сами связали теплые вещи. Также они положили в коробки сладости и письма детей.

Мэр Ивделя выразил благодарность горожанам, в особенности пенсионерам. Пожилые люди перечисляют деньги на помощь мобилизованным со своей пенсии. Также они приносят лекарства и продукты.