Жители Ивделя отправили мобилизованным теплые вещи, связанные своими руками

В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены. Фото: страница во «ВКонтакте» Владимира Михеля

В Ивделе волонтеры собрали гуманитарный груз для мобилизованных. В том числе туда положили теплые вещи, связанные руками горожан. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Владимир Михель.

- Волонтеры, студенты филиала Уральского промышленно-экономического техникума, сформировали посылки, собранные на деньги жителей города. В каждой коробке продукты, теплые вещи, медикаменты, предметы гигиены, - рассказал он.

Очередная машина с помощью отправилась в Чебаркуль. Часть посылок была собрана жителями села Полуночное, которые сами связали теплые вещи. Также они положили в коробки сладости и письма детей.

Мэр Ивделя выразил благодарность горожанам, в особенности пенсионерам. Пожилые люди перечисляют деньги на помощь мобилизованным со своей пенсии. Также они приносят лекарства и продукты.