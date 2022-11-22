В екатеринбургском театре откроется экспериментальная сцена

Минимализм преобладает в декорациях и костюмах персонажей. Фото: пресс-служба «Живого театра»

В «Живом театре» откроется экспериментальная сцена. Как заявляют в пресс-центре театра, это не новая площадка. На ней будут проходить и интерактивные музыкальные представления, и камерные драматические эксперименты.

Первой постановкой на площадке станет спектакль-расследование «Толстой. Дьявол». На сцене театра посетители увидят историю жизни знатного дворянина Евгения Иртенева, обладающего высокими моральными ценностями, который, однако не в силах справиться со страстью к молодой крестьянке.

- В малоизвестном произведении классика русской литературы откроется истинная ценность семьи, уверены создатели. Спектакль покажет, насколько хрупок и сложен внутренний мир человека, что внешняя оболочка навсегда имеет отражение в зеркале души, подтолкнет зрителя к размышлениям о взаимоотношениях между людьми, - добавили в пресс-центре.

Минимализм преобладает в декорациях и костюмах персонажей. Главный акцент спектакля – чувства и эмоции героев. Музыкальная тема похожа на природные звуки, например, жужжание мухи. Зрители увидят классику в новом прочтении.