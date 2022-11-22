В Свердловской области предприниматель и администрация школы вступили в сговор на торгах

Суд встал на сторону ведомства и расторг заключенные договоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Телецком районе местный предприниматель и администрация школы вступили в сговор.

Индивидуальный предприниматель заключил муниципальный контракт на ремонт в спортзале местной школ.

Ремонт к положенному сроку не был выполнен. В июле 2021 года стороны заключили договор о расторжении контракта и прекращении неисполненных обязательств на сумму больше 971 тысячи рублей. Однако уже через месяц между школой и тем же предпринимателем были заключены четыре новых договора на выполнение тех же самых работ.

- Фактически сторонами произведено дробление единой закупки на группу однородных (идентичных) договоров, сумма по каждому из которых не превышает предусмотренного законом ограничения (600 тысяч рублей), что свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов, - прокомментировали в пресс-центре свердловской прокуратуры.

После проверки прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском к школе и предпринимателю о признании недействительными сделки, заключенные с нарушением требований Федерального закона № 44-Ф.

Суд встал на сторону ведомства и расторг заключенные договоры. Также взыскал в доход федерального бюджета больше 648 тысяч рублей.