Свердловские врачи вернули к полноценной жизни 600 уральцев

С пациентами работает целая группа медиков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи ГКБ № 40 в Екатеринбурге вернули к полноценной жизни 635 пациентов благодаря программе ранней реабилитации в отделениях реанимации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Программа ранней реабилитации ориентирована на пациентов отделения реанимации, организм которых самостоятельно не справляется с последствиями объемных операций в первые двое суток после вмешательства, - говорится в сообщении.

Над восстановлением таких пациентов работает целая группа специалистов. Среди них реабилитолог, медицинский логопед, клинический психолог, два методиста ЛФК и специалист по адаптации к окружающей среде. План мероприятий разрабатывается индивидуально.

Заведующая отделением ранней медреабилитации ГКБ № 40 Наталья Иванова заявила, что опыт врачей из ее больницы заинтересовал многих свердловских медиков. В течение нескольких лет раннюю реабилитацию хотят внедрить по всей России. В Свердловской области она работает как пилотный проект.