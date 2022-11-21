Челябинск позаимствует урбанистический опыт Екатеринбурга

Замглавы оценил эксплуатацию и содержание улично-дорожной сети Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал о сотрудничестве между уральскими городами. Он отметил, что в Екатеринбурге отлично налажена система уборки мусора, и заявил, что хочет позаимствовать такую практику.

- Мы очень часто бываем в Екатеринбурге, готовы перенять хорошие практики, обмениваемся и делимся своим опытом. Например, проведением рекультивации городской свалки в Челябинске – с коллегами мы договорились, что они приедут изучить наш опыт, - рассказал Астахов.

Также замглавы оценил эксплуатацию и содержание улично-дорожной сети. И назвал ее «очень эффективной практикой». Он пообещал взять на вооружение такой подход.

Также стало известно, что в Екатеринбурге появится наземное метро. Его часть проложат через лес. Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов.