Врач назвал продукт, способный спровоцировать рак кишечника

Медики не советуют злоупотреблять красным мясом Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-онколог Владимир Полянский назвал продукт, провоцирующий рак кишечника. По словам специалиста, речь идет о красном мясе, употребление которого стоит ограничить 300 граммами в неделю. Альтернативой красному мясу может стать птица или рыба. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам врача, красное мясо - это тяжелый продукт для желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше его заменить на куриную грудку или индейку. Именно красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки.

Среди симптомов этого рака Полянский назвал ухудшение аппетита, отвращение к мясу, тошноту, расстройство стула. С этими симптомами следует обратиться к врачу.