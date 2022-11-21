В уральской деревне за 24,5 млн продают базу отдыха с вертолетной площадкой

База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга. Фото: Avito

В деревне Колташи продают действующий туристический центр с вертолетной площадкой и контактным зоопарком. База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

- Нoмeрной фонд: гостевыe кoттeджи. Однoвременно возмoжно pазмeщeние дo 33 человек, для детей предоставляются дополнительные спальные места - раскладушки, - говорится в сообщении.

На территории базы находятся четыре деревянных коттеджа, баня с беседкой, большая теплая беседка на 45 человек с мангальной зоной, три открытые беседки у озера и искусственный водоем с карпами для рыбалки. Также там находятся площадки для мини-футбола, волейбола и детская площадка.

Рядом с базой отдыха стоит сосновый лес, скалы, протекает река Реж и благоустроенный освященный источник. В лесах водятся косуля, лось, кабан, заяц и разные птицы.

Ранее на продажу в Свердловской области за 135 миллионов рублей выставили усадьбу с парком, фермой и озером с форелью и лебедями. Имение находится в 120 километрах от Екатеринбурга, в поселке Октябрьский. Площадь усадьбы достигает 4,5 гектара.