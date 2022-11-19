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НовостиОбщество19 ноября 2022 9:09

В Екатеринбурге начальник отдела полиции № 5 ушел в отставку

Временно исполняющим обязанности назначен подполковник полиции Евгений Трошин
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Алексей Левченко ушел в отставку ради новой работы

Алексей Левченко ушел в отставку ради новой работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начальник отдела полиции № 5 Алексей Левченко 16 ноября ушел в отставку. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, полковник Алексей Левченко решил покинуть службу после 22 лет работы еще летом.

- Это осознанный шаг, - отметил Валерий Горелых. - Ни с какими конфликтами или так называемыми подводными течениями этот поступок не связан. Принимались необходимые меры, чтобы офицер продолжил карьеру. Однако существенную роль сыграла зарплата на новом месте работы, которую Левченко уже предложили. Она в разы больше его нынешней.

Известно, что временно исполняющим обязанности начальника ОП № 5 назначен подполковник полиции Евгений Трошин.

Отметим, что Валерий Горелых также опроверг информацию об увольнении из системы МВД начальников ОП №9 и ОП №10, ранее появившуюся в СМИ.