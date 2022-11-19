В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Троицка, грабившего прохожих

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Троицка, подозреваемого в краже денег у прохожих. В столице Урала он жил на арендованной квартире, которую снимал посуточно. Деньги он отбирал в основном в районе улиц 8 марта и Ленина у молодых людей, которые не могли оказать ему сопротивление.

- Подозреваемый просил у жертвы дать ему немного денег на проезд. При получении отказа начинал агрессивно угрожать и запугивать пострадавшего. Подавив волю жертвы, он либо забирал наличные, либо заставлял переводить средства на карту, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В день, когда полицейские задержали грабителя, в отделение с заявлениями обратились два студентка, которые стали его жертвами. Так стало известно, что16 ноября у одного из молодых людей подозреваемый забрал 4,5 тысячи, у другого - тысячу. Кроме того, позже силовикам стало известно, что 7 ноября на улице Ленина 19-летний парень похитил у 20-летнего екатеринбуржца 21,5 тысячу рублей, переведя их на свой счет.

Сотрудники полиции уверены, что пострадавших может быть больше, и просят узнавших грабителя обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-05 или 102 (02).

Сейчас на жителя Троицка завели уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Молодой человек помещен под стражу.