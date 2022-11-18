На трамваи до Верхней Пышмы выделят почти полтора миллиарда

Общая сумма финансирования составляет более 2,5 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проект «Верхнепышминский трамвай» выделят более полутора миллиона рублей. На эти деньги закупят трамваи для маршрута «Екатеринбург - Верхняя Пышма» и построят депо. Финансирование проекта открыла государственная корпорация ВЭБ.РФ. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

- Средства направляются на капитальные и операционные расходы по проекту, в том числе на закупку подвижного состава и покрытие расходов на строительство депо, - сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Еще в августе прошлого года компания подписала оглашение о финансирование проекта с руководством компании «Верхнепышминский трамвай». Также она предоставила 202 миллиона рублей в рамках мезонинного кредита. А общая сумма одобренного финансирования составляет более 2,5 миллиардов рублей.

В конце лета было запущено движение трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.