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НовостиОбщество18 ноября 2022 18:08

На трамваи до Верхней Пышмы выделят почти полтора миллиарда

Финансирование проекта открыла государственная корпорация ВЭБ.РФ
Дарья ЧИПУРИНА
Общая сумма финансирования составляет более 2,5 миллиардов рублей

Общая сумма финансирования составляет более 2,5 миллиардов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проект «Верхнепышминский трамвай» выделят более полутора миллиона рублей. На эти деньги закупят трамваи для маршрута «Екатеринбург - Верхняя Пышма» и построят депо. Финансирование проекта открыла государственная корпорация ВЭБ.РФ. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

- Средства направляются на капитальные и операционные расходы по проекту, в том числе на закупку подвижного состава и покрытие расходов на строительство депо, - сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Еще в августе прошлого года компания подписала оглашение о финансирование проекта с руководством компании «Верхнепышминский трамвай». Также она предоставила 202 миллиона рублей в рамках мезонинного кредита. А общая сумма одобренного финансирования составляет более 2,5 миллиардов рублей.

В конце лета было запущено движение трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.