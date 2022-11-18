На Ямале появилось отделение студенческого корпуса спасателей

Студенты-добровольцы тушат лесные пожары. Фото: страница Игоря Заборовского в ВК

В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа готовятся к открытию первого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей - крупнейшей добровольческой организации в России, насчитывающий больше 8 тысяч участников.

- По региону нас несколько сотен человек, мы начали тушить ландшафтные пожары, - рассказывает главный поисковик Ямала Игорь Заборовский.

Студенты-добровольцы сначала проходят обучение, а потом привлекаются к ликвидации последствий катастроф, аварий, стихийных бедствий. Открытие отделения позволит расширить масштабы деятельности студенческого корпуса. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».