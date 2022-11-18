Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 13:43

На Ямале появилось отделение студенческого корпуса спасателей

Это крупнейшая добровольческая организация в России
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Студенты-добровольцы тушат лесные пожары. Фото: страница Игоря Заборовского в ВК

Студенты-добровольцы тушат лесные пожары. Фото: страница Игоря Заборовского в ВК

В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа готовятся к открытию первого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей - крупнейшей добровольческой организации в России, насчитывающий больше 8 тысяч участников.

- По региону нас несколько сотен человек, мы начали тушить ландшафтные пожары, - рассказывает главный поисковик Ямала Игорь Заборовский.

Студенты-добровольцы сначала проходят обучение, а потом привлекаются к ликвидации последствий катастроф, аварий, стихийных бедствий. Открытие отделения позволит расширить масштабы деятельности студенческого корпуса. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».