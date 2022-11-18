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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:56

С начала года таможенники изъяли у туристов в Кольцово более 65 единиц холодного оружия

Люди пытаются провозить ножи, кастеты и электрошокеры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

С начала 2022 года у туристов в Кольцово изъяли более 65 единиц холодного оружия. Таможенники отмечают, что это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года. В 94% случаев это были ножи, 4% - кастеты и 2% - электрошокеры. Туристы покупают их на сувениры, не зная, что холодное оружие нельзя провезти через границу ЕАЭС без соответствующих разрешений и документов.

Один из подобных случаев произошел недавно, когда в багаже пассажира из Узбекистана таможенники обнаружили семь охотничьих ножей.

- В свое объяснение авиапассажир сообщил, что купил товар для подарков у мастеров на рынке в Узбекистане, - рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков. - Проходил по «зеленому» коридору, потому что с таможенными правилами не знаком, о необходимости декларирования товаров не знал, а, следовательно, таможенную декларацию не подавал.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На гражданина Узбекистана завели дело по ч. 1 ст. 16.2 (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров).