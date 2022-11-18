При пожаре в двухэтажном доме в селе Николо-Павловское пострадала женщина

Пожар произошел в двухэтажном доме Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа вечером, 17 ноября, вспыхнула квартира на втором этаже двухэтажного дома на улице Тепличной. После того как прибывшие на место пожарные вывели из задымленного здания семь человек, они зашли в квартиру, охваченную огнем, где обнаружили женщину.

- В горящей квартире пожарными была обнаружена пострадавшая. На нее пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали ее на улицу, где она была передана медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 15 квадратных метров и повредил домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 20:19 они локализовали огонь. Еще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены спасателями в 21:10.