В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника

Поликлиника сможет вместить не менее 160 юных пациентов. Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника на Вые. В постройке 1972 года заменили окна и двери, систему водоснабжения, провели новую электрику и осуществили перепланировку первого этажа. Также строители отремонтировали фасад и входную группу. Теперь у здание два выхода.

- Состояние детских медицинских учреждений имеет важное значение, Приходя в поликлинику, ребенок должен испытывать позитивные эмоции и не чувствовать страха. Радует, что сегодня создаются такие комфортные и благоприятные условия для детей и их родителей, – отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В обновленном учреждении организована открытая регистратура, появилось картохранилище и установлено электронное табло и инфоматы.

Ремонт здания обошелся больше чем в 19 миллионов рублей. За день поликлиника сможет вместить не менее 160 юных пациентов.