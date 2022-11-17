В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная культуре евреев и грузин

В экспозиции 90 работ художников. Фото: социальные сети музея

В Екатеринбурге в Музее невинного искусства пройдет выставка под названием «Лица казанской национальности». Она посвящена культуре грузин и евреев. Гульнара Шакирова и Виктор Тимофеев представили свои работы, вдохновленные сюжетами из жизни народов.

- Произведения двух казанских авторов противоположны по внутренней атмосфере, живописному пространству, фактуре полотен и пластике персонажей. Евреев и грузин из Татарстана объединяет пытливый взгляд художника на события и собеседника, - сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции всего 90 работ художников. Гульнара Шакирова отвечала за изображение культуры Грузии. В ее работах преобладают этнические мотивы. Виктор Тимофеев же работает с эмоцией.

Выставка пройдет с 18 ноября 2022 года по 29 января 2023 года. А билет можно приобрести всего за 50 рублей.