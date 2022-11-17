Эта система показала свою эффективность в борьбе с уличными правонарушениями Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле с вандалами будут бороться с помощью дополнительных камер наблюдения. Так, их установили в 24 местах города, все они включены в систему «Безопасный город», она внедряется с весны 2013 года.

- В рамках реализации первого этапа было установлено 122 видеокамеры, которые следили за порядком на Театральной площади, в парке Бондина, возле Демидовской дачи, других популярных местах отдыха тагильчан, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Эта система показала свою эффективность в борьбе с уличными правонарушениями, оборудование помогает раскрывать преступления по горячим следам, мешает вандалам и лихачам на дорогах.

- С 2018 года мы начали практиковать новый подход к проведению комплексного благоустройства городских территорий. Сейчас ни один новый объект не сдается в эксплуатацию, если на нем нет системы видеонаблюдения, - подчеркнул глава города Владислав Пинаев.