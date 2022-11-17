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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:16

В Екатеринбурге полицейские поймали 33-летнего закладчика наркотиков

Экспертиза показала, что он распространял метилефедрон
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим веществом - метилефедрон массой около 5,11 грамма

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим веществом - метилефедрон массой около 5,11 грамма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 33-летнего мужчину, который делал закладки с наркотиками. Экипаж из двух полицейских находился на дежурстве в Верх-Исетском районе, когда заметил около жилых домов подозрительного мужчину.

- В ходе чего у него было изъято 11 свертков с неизвестным веществом. Задержанного доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим веществом - метилефедрон массой около 5,11 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах», задержанного поместили под стражу.