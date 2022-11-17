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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:34

Нижний Тагил окутал смог

В городе установилась безветренная погода
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле установился смог из-за почти безветренной погоды

В Нижнем Тагиле установился смог из-за почти безветренной погоды

Фото: Лев ИСТОМИН

Из-за безветренной морозной погоды Нижний Тагил 17 ноября накрыл смог, на который горожане пожаловались в редакцию издания TagilCity.ru.

На смог в четверг пожаловались жители Вагонки, которая находится в непосредственной близости от промышленной зоны.

Отметим, что 17 ноября в Нижнем Тагиле днем – 16 градусов, ветер южный 2-3 метра в секунду. В пятницу, 18 ноября, в городе немного потеплеет до – 14 градусов, южный ветер сменится на западный, скорость 2-3 метра в секунду. Осадков не ожидается.