В Екатеринбурге мужчина выстрелил в 68-летнего бездомного из страйкбольного автомата

Мужчина задержан и находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летнего мужчину подозревают в том, что он выстрелил из страйкбольного автомата в 68-летнего бездомного. Об этом сообщает городское УМВД.

Инцидент произошел 15 ноября. Бездомный поступил в больницу с проникающим ранением склеры. По прогнозам врачей, он уже не сможет видеть травмированным глазом.

- Сам госпитализированный пояснил, что является лицом без определенного места жительства. В день происшествия он находился в подъезде дома на улице Бебеля, что не понравилось жильцу одной из квартир, - говорится в сообщении полиции.

Мужчина вернулся домой, взял страйкбольный автомат и несколько раз выстрелил в бездомного. Один из пластиковых шариков попал пострадавшему в лицо.

Силовики установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Он работает водителем. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Он признался, что стрелял в бездомного. По словам местного жителя, он разозлился на него и решил проучить. Фигуранта заявил, что хотел попасть по ногам пенсионера.

Полиция завела дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Задержанный помещен под стражу.