Треть жителей Свердловской области не любят свою работу

Отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 32 % жителей не любят свою работу. В этом они признались во время опроса, который проводила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Любят свою работу, как оказалось, 37 % свердловчан. Еще 31 % жителей региона затруднились ответить.

- Сказывается профессиональная принадлежность опрошенных. Так, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69 %), «Наука, образование» (55 %) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52 %), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

При этом в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51 %), бухгалтеры (41 %) и медики (39 %). Интересно, что при этом 53 % жителей Свердловской области по итогам исследования считают, что работать на нелюбимой работе неправильно и она должна нравиться.

Также опрос показал, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом. Так, среди респондентов от 18 до 24 лет свою работу любят только 33 %, среди 25 - 34-летних - 36 %, среди опрошенных от 35 до 44 лет - уже 42 %, среди 45 - 54-летних - 44 %, а среди тех, кто старше 55 лет - сразу 64 % готовы признаться в любви к работе.