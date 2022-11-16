На Урале в 2023 году появится первый агротехнопарк

Агротехнопарк создадут на базе аграрного вуза Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральский аграрный госуниверситет создаст у себя на базе первый на Урале агротехнопарк. Он появится в 2023 году. На ее территории появится ферма с использованием IT-технологий. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

- Главная цель создания первого на Урале агротехнопарка – интеграция науки и бизнеса, трансфер новых технологий в АПК и формирование эффективной мотивационной системы развития малого и среднего предпринимательства, - отметили в пресс-службе университета.

Агротехнопарк соединит выставочные экспозиции, демопосевы, площадки для проведения семинаров и повышения квалификации. Он станет современной базой для реализации инновационных проектов и апробации научных разработок и профессионального обучения.

Предполагается, что на его территории разместят не только модульные фермы, но и «умные теплицы», лаборатории, центры сертификации и опытный полигон для проведения испытаний техники.