Екатеринбург превратят в креативный центр

Одной из лучших практик выделили фестиваль уличного искусства. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла конференция «5 шагов для городов». Она реализовалась в рамках шестого Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Специалисты решили развивать столицу Урала как креативный центр.

На конференции выступили представители от городов Свердловской области и культурные деятели региона. Они считают, что Екатеринбург уже развивается в качестве культурного центра. Одной из лучших практик и главного творческого начала екатеринбуржцев выделили фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

- Это традиционное для уральской столицы мероприятие в первую очередь нацелено на то, чтобы направить деструктивную энергию молодежи, выражающуюся в форме вандализма, в созидательное русло, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Спикеры разработали пять принципов, эффективно развивающих город. А именно – создание комфортной среды, снижение вредного воздействия на природу, расширение возможностей городских пространств, формирование условий для здорового образа жизни населения и его творческой реализации.