Александр Олешко и Нонна Гришаева посетят фестиваль мюзиклов в Екатеринбурге

Фестиваль пройдет на различных площадках города Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Екатеринбурге пройдет национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Оно начнется 18 ноября и будет идти десять дней.

За это время мероприятие посетят артисты со всей страны. Александр Олешко, Нонна Гришаева, Лика Рулла, Андрей Школдыченко, Эмиль Салес и другие звезды мюзиклов.

- Музыкальное сердце театра – единственный в стране отечественный фестиваль и премия в широко популярных жанрах оперетты, мюзикла и музыкальной драмы, которые сегодня исторически правильно объединить под одним всеобъемлющим именем – мюзикл, – рассказал президент фестиваля Максим Дунаевский.

На серии мероприятий будет представлено разнообразие подходов, идей и форм постановок с учетом всех актуальных тенденций театра. Фестиваль пройдет на различных площадках города. В его рамках организуют творческую лабораторию, различные мастер-классы и круглые столы, где обсудят перспектив развития музыкального театра в России.