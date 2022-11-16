Жители Дегтярска выбирают символ города

Одна из присланных на конкурс работ. Фото: пресс-служба администрации Дегтярска

В городе Дегтярск Свердловской области проводят конкурс «Талисман – символ нашего города», в рамках которого собирают эскизы, сюжеты которых могут по итогам голосования стать символом уральского города. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В числе присланных на конкурс работ есть орел и олень в галстуке. Работы принимают до 10 декабря в мэрии Дегтярска по электронному адресу talantdg@yandex.ru. Также рисунки и эскизы можно принести в городской Дворец культуры.

Конкурс «Талисман – символ нашего города» проводится к 70-летию с момента образования Дегтярска.