Более тысячи юных свердловчан приняли участие в экологическом конкурсе

В проекте участвуют дети от 6 до 17 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

Более тысячи детей из Свердловской области отправили свои заявки на участие во втором сезоне проекта «Экология – дело каждого». Это международная детско-юношеская премия, созданная при участии Росприроднадзора. Число заявок выросло в восемь раз, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают в пресс-центре премии.

В проекте участвуют дети от 6 до 17 лет. Так, например, восьмилетняя Алена Адамова из Свердловской области провела эксперимент и получила ранний урожай, при этом потратив меньшее количество воды. А Мария Орлова четырнадцати лет прислала мультфильм «Посмотри в глаза своей шубе», где показан выбор, который стоит перед человеком при покупке одежды.

Ограничений в создании проектов нет. Участие может принять любой.

- В премии активно участвуют воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детских садов компенсирующего вида, и все они идут на равных, - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В конкурсе приняли участие люди со всей России и других стран. Таких как Венесуэла, Греция, Индонезия, Германия, Австрия, Монголия и других. Общее число участников – 45 тысяч.