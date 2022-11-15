В Каменске-Уральском ликвидировали шесть незаконных свалок

Вскоре несанкционированные свалки отходов ликвидированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры ликвидировали шесть незаконных свалок. Во время проверки выяснилось, что в границах города были расположены несколько точек, где незаконно складировали мусор.

- В границах Каменск-Уральского городского округа расположены шесть несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов объемом от 0,2 до 0,5 кубических метров, - говорили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве в адрес муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» внесли представление, чтобы устранить нарушения. Вскоре несанкционированные свалки отходов были ликвидированы.