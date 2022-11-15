В Нижнем Тагиле водители автобусов массово нарушают ПДД

Рейды в Нижнем Тагиле проводили три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители городских автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения. Это выяснилось во время трехдневного рейда, организованного полицией по городу и Горноуральскому городскому округу.

Всего во время инспектирования работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле и пригороде в период с 9 по 11 ноября зафиксировано 90 нарушений ПДД. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Всего сотрудники полиции Нижнего Тагила проверили 247 автобусов, включая 168 городских маршруток.

Чаще всего водители рейсовых автобусов нарушают ПДД, садятся за руль неисправного транспорта, управляют транспортом без документов с допуском к работе, выходят на рейс без тахографа. На нарушителей завели административные дела.