На Уралмаше водитель бросил машину на трамвайных путях

Сотрудники ГИБДД отправили машину на спецстоянку. чтобы трамваи могли ходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше в ночь с 14 на 15 ноября водитель бросил машину на трамвайных путях. Пустой автомобиль обнаружили горожане на перекрестке Победы - Бакинских Комиссаров.

- Какой-то мужик вылетел на трамвайные линии, размотался. Водителя внутри нет, машина открыта, - говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Также он отметил, что в брошенном автомобиле валялась бутылка от пива.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что на место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Машину эвакуировали на специализированную стоянку.