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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:42

На Уралмаше водитель бросил машину на трамвайных путях

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники ГИБДД отправили машину на спецстоянку. чтобы трамваи могли ходить

Сотрудники ГИБДД отправили машину на спецстоянку. чтобы трамваи могли ходить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше в ночь с 14 на 15 ноября водитель бросил машину на трамвайных путях. Пустой автомобиль обнаружили горожане на перекрестке Победы - Бакинских Комиссаров.

- Какой-то мужик вылетел на трамвайные линии, размотался. Водителя внутри нет, машина открыта, - говорит очевидец на видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Также он отметил, что в брошенном автомобиле валялась бутылка от пива.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что на место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Машину эвакуировали на специализированную стоянку.