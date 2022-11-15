На форум «Города России 2030» в Екатеринбурге ждут больше 2000 участников

Форум пройдет в Екатеринбург-Экспо, где каждое лето проводится международная промышленная выставка Иннопром. Архивный снимко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в среду, 16 ноября, начинается VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2:0». Как объяснил глава города Алексей Орлов, на нем пройдет более 80 панельных дискуссий, посвященных развитию городов и агломераций. Также мэр Екатеринбурга уточнил, сколько всего ожидается участников.

- Будет порядка 2000 человек участников. Докладчиков – порядка 350, - сказал Алексей Орлов, глава Екатеринбурга.

Форум «Города России 2030» пройдет в Екатеринбург-Экспо, где каждое лето проходит международная промышленная выставка «Иннопром».