В Каменске-Уральском сотрудники зоомагазина обнаружили под крыльцом собачьи лапы

Лапы лежали под крыльцом магазина Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском сотрудники зоомагазина обнаружили под крыльцом отрубленные собачьи лапы.

- Просто нет слов, путаются мысли и чувства... Что и как произошло, нам остается только догадываться, - написали сотрудники зоомагазина в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». - Боже, дай людям доброты и ума... Если такое происходит в современном обществе, мы не имеем право называть его цивилизованным.

Они уверены, что жертвой живодера стала собака на самовыгуле, и попросили хозяев найти своего питомца и похоронить.

Также сотрудники зоомагазина отметили, что обратились в коммунальные службы с просьбой утилизировать останки собаки.