Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 ноября 2022 2:29

В Каменске-Уральском сотрудники зоомагазина обнаружили под крыльцом собачьи лапы

Останки убрали коммунальные службы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Лапы лежали под крыльцом магазина Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Лапы лежали под крыльцом магазина Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском сотрудники зоомагазина обнаружили под крыльцом отрубленные собачьи лапы.

- Просто нет слов, путаются мысли и чувства... Что и как произошло, нам остается только догадываться, - написали сотрудники зоомагазина в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». - Боже, дай людям доброты и ума... Если такое происходит в современном обществе, мы не имеем право называть его цивилизованным.

Они уверены, что жертвой живодера стала собака на самовыгуле, и попросили хозяев найти своего питомца и похоронить.

Также сотрудники зоомагазина отметили, что обратились в коммунальные службы с просьбой утилизировать останки собаки.