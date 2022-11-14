В Качканаре предприятие задолжало сотрудникам более трех миллионов

14 работникам не выплачивали зарплату Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Свердловской области в городе Качканар сотрудники получили у организации «Робитэкс» более трех миллионов рублей через прокуратуру. Все потому, что 14 работникам не выплачивали зарплату. В период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года на предприятии образовалась задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура руководителю АО «Робитэкс» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы, - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, прокуратура возбудила административные дела за нарушение трудового законодательства. В результате чего директор АО «Робитэкс» и само юридическое лицо оштрафовали на 10, 20 и 30 тысяч рублей.

Задолженность перед сотрудниками по выплате зарплаты полностью погашена.