Уральский художник посвятил Екатеринбургу арт-объект в Бишкеке

Текст размещен на стене, оставшейся после сноса дома. Фото: социальные сети Ильи Мозги

Уральский художник посвятил новый арт-объект в Бишкеке родному Екатеринбургу. Илья Мозги назвал новое произведение «Мне снова снился дом».

Текст размещен на стене, оставшейся после сноса дома. Как рассказывает сам художник, руины прошлого быта создают в нем резонанс. Это происходит из-за «разорванности» с домом и малой родиной.

- После сноса частного сектора, на этом месте планируется возвести многоквартирный жилой комплекс. Надеюсь, что люди, оставшиеся без крыши над головой, обретут новый дом. В процессе рисования к нам подошла женщина из соседнего здания. Ее дом, следующий на снос. После разговора с нами она прослезилась и ушла. А мне снова и снова снится Екатеринбург, - делится в социальных сетях Илья Мозги.

Новый арт появился в рамках партизанского фестиваля «Карт-Бланш». В августе редакция «КП-Екатеринбург» писала о работах, созданных в рамках этого проекта. Среди них творение Алексея Грабилина. Художник создал ретрофутуристическую рекламу, на которой изобразил картофель для робота, березовый сок со стружкой и печатную лапшу из солнечной энергии.