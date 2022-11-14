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НовостиОбщество14 ноября 2022 16:12

В Екатеринбурге диабетики могут отучиться в терапевтических школах

Уральцы могут бесплатно получить ответы на все вопросы о болезни
Дарья ЧИПУРИНА
Возраст учащихся чаще всего превышает 65 лет

Возраст учащихся чаще всего превышает 65 лет

Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге 46 тысяч жителей состоят на учете с диагнозом сахарный диабет. У трех тысяч из них диабет первого типа, у 36 тысяч – второго. И все они могут обучаться в бесплатных терапевтических школах на базе городского эндокринологического центра ГКБ №40.

На уроках пациенты могут узнать о необходимом уровне физической активности, рациональном питании, самоконтроле сахара в крови, инсулинотерапии и осложнениях при болезни. Все темы рассматриваются на конкретных примерах. Учащиеся могут решать задачи на память и восприятие. В дальнейшем это помогает при борьбе с болезнью.

– С 1997 года занятия проходили в группах, в их основе лежали принципы Дюссельдорфской структурированной программы обучения. Школы успешно работают до сих пор, - рассказала заведующая амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ №40 Марина Возжаева.

Возраст учащихся чаще всего превышает 65 лет. Это люди, имеющие заболевание и ряд проблем, связанных с ним. Однако заниматься с экспертами могут не только диабетики, но и их родственники.