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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:18

Под Екатеринбургом возведут гигантскую ферму по выращиванию клубники

Она станет одной из самых больших в мире
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что производство будет круглогодичное

Планируется, что производство будет круглогодичное

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Екатеринбургом возведут гигантскую ферму по выращиванию клубники, она станет одной из самых больших в мире. В компании «Агротехфарм» заявили о планах построить ферму площадью 1000 «квадратов».

- Технология вертикальной фермы позволяет полностью контролировать процесс выращивания, а за счет многоярусной системы высотой до 10 метров посадочная площадь фермы в 5-10 раз больше, чем в теплицах или в открытом грунте, - сообщают в пресс-службе «Агротехфарм»

Планируется, что производство будет круглогодичное, и урожайность составит более 95 тонн клубники в год. Но для города миллионника даже такого объема не достаточно.