В Екатеринбурге за 6,5 миллионов продают квартиру в усадьбе Рязановых

Квартира в памятнике архитектуры XIX века продается за 6,5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 6,5 миллионов продают квартиру в памятнике архитектуры XIX века - усадьбе Рязановых. Объявление о продаже появилось на сайте Уральской палаты недвижимости. Квартира, судя по опубликованным фото, не совсем обычная.

- Эффектные потолки высотой 4,5 метра. Ремонт в стиле «Лофт» - старт для Вашей фантазии, - указано в объявлении.

Квартира находится на втором этаже. В ней две комнаты, общая площадь которых составляет 46 квадратных метров.

Отметим, что после того, как в 1917 году усадьба была национализирована, в здании сначала разместился детский дом имени Красной Армии, потом автошкола, а затем его помещения были отведены под жилье.