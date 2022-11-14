Горы мусора в Свердловской области не доезжают до полигонов

Не весь мусор попадает на полигоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи тонн отходов не доезжают до мусорных полигонов в Свердловской области, что стало причиной проверки со стороны сотрудников природоохранной прокуратуры региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам председателя свердловского отделения Российского экологического общества Алексея Вихарева, часто городские власти не владеют информацией о том, куда подрядчики вывозят отходы, при этом тысячи тонн мусора не доезжают до свалок.

Так, в Шалинском городском округе подрядчик часть отходов раздал местным жителям, в Дегтярске 3,5 тысячи тонн отходов потерялись по пути на полигон. Схожие нарушения обнаружили в Чкаловском, Октябрьском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Нижних Сергах, Дружинино, Бисерти.

- Мы регулярно проводим мониторинг закупок муниципальных образований в Свердловской области, связанных с экологической повесткой, ликвидацией несанкционированных свалок или утилизацией строительных отходов. В ходе очередной большой проверки стало понятно, что часто городские власти не знают, куда их подрядчики вывозят отходы, а тысячи тонн мусора не доезжают до полигонов. По Западному управленческому округу мы нашли недобросовестных подрядчиков, и все данные об этом мы направили в компетентные органы, – председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.