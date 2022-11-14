Мужчину выгнали из маршрутки, когда он не смог оплатить проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кондуктор вытолкала из маршрутки мужчину, не оплатившего проезд. У него не оказалось с собой наличных денег, а карта по какой-то причине не сработала, хотя, как заверил пассажир, деньги на ней были. Конфликт очевидцы сняли на видео.

- Уходи говорю. 32 рубля не может оплатить. Ты что позоришься, - слышно на кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», как кричит на мужчину кондуктор, выпроваживая его на улицу.

Также на видео было слышно водителя, который также на повышенных тонах разговаривал с пассажиром, не оплатившим проезд.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» сообщили, что по данному факту в полицию сообщений не поступало. Также там отметили, что мужчина, которого выгнали из транспорта, может обратиться в ближайший территориальный ОВД.