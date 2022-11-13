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НовостиОбщество13 ноября 2022 16:02

На 14 ноября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В МЧС рекомендуют ограничить поездки и пребывание на улице
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
14 ноября местами ожидается очень сильный снег, сильный гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица

14 ноября местами ожидается очень сильный снег, сильный гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Свердловской области сегодня, 13 ноября, стали приходить СМС-сообщения от МЧС с предупреждениями о непогоде.

- 14 ноября местами ожидается очень сильный снег, сильный гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, - сообщается в СМС. МЧС рекомендуют при сильном ветре держать все окна и двери закрытыми и соблюдать меры пожарной безопасности - отключить электроприборы, не разводить открытого огня.

- Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов, - предупреждают в МЧС. - Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Также осторожность следует проявлять автомобилистам. По возможности, лучше никуда не ездить.

- В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, - добавляют в МЧС.