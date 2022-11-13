На 14 ноября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14 ноября местами ожидается очень сильный снег, сильный гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Свердловской области сегодня, 13 ноября, стали приходить СМС-сообщения от МЧС с предупреждениями о непогоде.

- 14 ноября местами ожидается очень сильный снег, сильный гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, - сообщается в СМС. МЧС рекомендуют при сильном ветре держать все окна и двери закрытыми и соблюдать меры пожарной безопасности - отключить электроприборы, не разводить открытого огня.

- Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов, - предупреждают в МЧС. - Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Также осторожность следует проявлять автомобилистам. По возможности, лучше никуда не ездить.

- В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, - добавляют в МЧС.