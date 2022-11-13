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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 14:06

В подвале жилого дома в Нижнем Тагиле сгорела сауна, в которой были трое детей

Вместе со взрослыми они эвакуировались на улицу
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сауна работала на цокольном этаже шестиэтажного дома

Сауна работала на цокольном этаже шестиэтажного дома

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу на улице Аганичева в Нижнем Тагиле начался пожар. Загорелась сауна, работавшая в шестиэтажном жилом доме. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Внутри в этот момент мылись люди. На место ЧП прибыли три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе три ребенка, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.