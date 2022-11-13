В Первоуральске собака напала на 71-летнего пенсионера

По словам внучки пострадавшего, собака напала на ее дедушку, когда он подходил к своему дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Первоуральска рассказала о ЧП, случившемся с ее 71-летним дедушкой. По ее словам, на улице Трактовая на мужчину в субботу утром напала крупная собака, из-за чего ему потребовалась госпитализация.

- Мой дедушка шел с работы и когда он уже подходил к дому, на него просто сзади накинулась соседская огромная собака, - рассказывает Екатерина, внучка пострадавшего мужчины. - Это была помесь тибетского мастифа с еще какой-то породой. Она просто повалила дедушку на землю и начала трепать. К счастью, она не перекусила на шее ничего. Там была куртка и кофта достаточно плотные. Там только синяки остались. Больше всего пострадали ноги.

По словам очевидцев, девушка, проезжавшая мимо на Форде, увидев происходящее, стала сигналить, чтобы отогнать собаку. В итоге животное отступило, а пострадавшему пенсионеру вызвали скорую.

- На голени левой ноги мышцы сзади пришлось сшивать, - рассказывает Екатерина. - На правой ноге не так критично, но тоже пришлось зашивать. Хуже всего то, что сломана малая берцовая кость и шейка бедра. Из-за этого сейчас придется очень долго лечиться. Врачи говорят, что сначала они все силы бросят на лечение самих ран, чтобы они не загноились после укусов. После этого предстоит операция по замене сустава в бедре. В полицию мы заявление написали.

Также внучка пострадавшего хочет найти девушку на Форде, которая пыталась отогнать собаку.

- Просто спасибо ей. Я не знаю даже, как ее найти, чтобы поблагодарить, - добавила Екатерина.

В полиции Первоуральска прокомментировали, что с заявлением к ним 12 ноября обратился пострадавший пенсионер. Он сообщил, что утром на улице Трактовой его покусала собака.

- Со слов гражданина, животное причинило ему укусы на ногах, а когда он начал отмахиваться от него, укусило за руку, - прокомментировали в ОВД Первоуральска. - На помощь пострадавшему пришел житель одного из соседних домов, который, увидев происходящее, бросился на помощь. Отогнав собаку, гражданин вызвал на место происшествия скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу №1. Материал проверки по данному факту отписан в службу участковых уполномоченных. В ходе разбирательства полицией будут установлены точные обстоятельства случившегося, в том числе, является ли собака бездомной или у нее есть хозяин. По итогам проверочных мероприятий органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение.