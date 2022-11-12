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НовостиОбщество12 ноября 2022 12:15

В Екатеринбурге на Химмаше жители заметили клубы дыма

Пугающую картину из своих окон увидели свердловчане
Дарья ЧИПУРИНА
Спасатели заверили, что на предприятии нет пожара. Фото: скриншот с сервиса Яндекс.Карты

Спасатели заверили, что на предприятии нет пожара. Фото: скриншот с сервиса Яндекс.Карты

В Екатеринбурге жители заметили клубы дыма над заводом «Уралхиммаш». Однако спасатели заверили, что на предприятии нет пожара.

- Сообщений по этому адресу не поступало. Нам о пожаре не сообщали. Скорее всего, это просто производственный пар, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.

10 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в промышленном цеху на улице Билимбаевской. Площадь пожара составила 450 «квадратов». На месте работали 44 человека личного состава и 13 единиц специальной техники.