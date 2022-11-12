Жители Свердловской области хранят на счетах 835 миллиардов рублей

Валютные сбережения составляют всего 10% Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловчане стали хранить больше денег на депозитных и банковских счетах. За первые девять месяцев 2022 года сумма накоплений составила 835 миллиардов рублей. Это на 84 миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщает Центробанк.

- Большую часть накоплений жители УрФО по-прежнему хранят в рублях, - говорится в сообщении.

При этом валютные сбережения составляют всего 10%. По общей сумме накоплений Свердловская область обогнала Челябинскую, Тюменскую и ХМАО.

В марте этого года, редакция «КП-Екатеринбург» писала о том, как спасти деньги в кризисные времена. Эксперты рассказали о плюсах и минусах различных инструментов сбережения средств в 2022 году. Одним из главных советов было сбережение средств. Среди рядовых россиян, распространены три способа сохранения накоплений: банковский вклад, инвестиции в золото и покупка валют.