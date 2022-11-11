В Екатеринбург приехали Тимур Родригез и Роман Каграманов

Тимур Родригез посетил «Уральский Марс». Фото: телеканал «Пятница»

Звезды телеканала «Пятница» приехали в Екатеринбург на съемки нового шоу «Руссо Экспрессо» о путешествиях. Тимур Родригез и Роман Каграманов используют маршрут железной дороги России – Транссибирскую магистраль. За 45 дней парни побывают в 10 городах страны: от Москвы до Владивостока. В их числе оказалась и столица Урала.

По правилам нового шоу один из участников использует суточные деньги, а другой живет на средства редакции. В екатеринбургском выпуске больше повезло Тимуру Родригезу. Он прокатился на раритетном автомобиле, посетил «Уральский Марс», прошелся на яхте, попробовал еду лучшего шеф-повара и поплавал в бассейне на крыше «Высоцкого».

- Я шикарно погулял! Все время ел, тусовался, встречал закат в шикарном бассейне и самое главное – я побывал на другой планете, не выезжая за пределы Свердловской области, - поделился впечатлениями Тимур Родригез.

Роман Каграманов был скромнее и сходил в историко-этнографический парк и музей-шахту.

Ранее на экранах уже появился выпуск «Руссо Экспрессо» из Ярославля. Новый эпизод шоу выйдет 12 ноября.