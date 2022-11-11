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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 14:32

В Кировграде рецидивист убил свою 73-летнюю родственницу

Тело пенсионерки травмой головы обнаружили 3 ноября в квартире жилого дома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться в Тюмени

После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться в Тюмени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 37-летний рецидивист, который недавно вышел из колонии, убил 73-летнюю пенсионерку. Тело пожилой женщины с проникающей колото-резаной раной головы обнаружили 3 ноября в квартире жилого дома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате комплекса следственных действий установлен и задержан подозреваемый. Суд, рассмотрев представленные следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, идут допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленник и жертва были родственниками, после совершения преступления пытался скрыться в Тюмени, там его и задержали.