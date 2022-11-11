Горожане отмечают, что у большинства сбившихся в стаи собак на ушах висят бирки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила пожаловались на стаю агрессивных бездомных собак. По словам горожан, псы обитают возле больниц, во дворах и на детских площадках.

- Страшно по улицам ходить!!! Когда уже власти обратят внимание на сложившуюся ситуацию?- рассказал группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» подписчик Антон. - А дальше что?! Дальше - больше. Собачьё же скоро вообще страх потеряет.

Местные жители сняли на видео собак обитающих на улице Ильича. На кадрах видно четырех псов, перебегающих дорогу. Они лают, но на снимающего их на видео человека не обращают внимания.

Горожане отмечают, что у большинства сбившихся в стаи собак на ушах висят бирки.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации Нижнего Тагила.