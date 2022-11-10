ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт в административном здании Екатеринбурга

Задержанного поместили под стражу. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 47-летнего мужчину, который планировал совершить теракт в административном здании уральской столицы.

- Являясь сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения, - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Дома у задержанного обнаружили пять зажигательных устройств, которые были изготовлены самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК «Приготовление к террористическому акту».

Задержанного поместили под стражу.