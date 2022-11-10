Результаты всех испытаний переданы заказчикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 18% из проверенной курятины оказалась опасной. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области, проанализировав итоги микробиологических исследований куриной продукции за октябрь.

- Всего специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы проверили 49 проб курятины и выявили нарушения в девяти из них, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в четырех пробах был найден патогенный микроорганизм листерия, в пяти - бактерии группы кишечной палочки.

Результаты всех испытаний переданы заказчикам, чтобы они приняли меры и не допустили опасную куриную продукцию до прилавков магазинов.