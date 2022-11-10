В Екатеринбурге задержали молодого человека, укравшего продукты из магазина

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний ранее судимый за кражу молодой человек вынес продукты на пять тысяч рублей из магазина. Он набрал их с прилавка, пока никто не видел и спрятал под одежду. Это произошло в середине октября. На днях молодого человека задержали.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД г. Екатеринбурга задержали подозреваемого в хищении продуктов из супермаркета на улице Сыромолотова Кировского района, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.