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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 4:15

В Екатеринбурге задержали молодого человека, укравшего продукты из магазина

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний ранее судимый за кражу молодой человек вынес продукты на пять тысяч рублей из магазина. Он набрал их с прилавка, пока никто не видел и спрятал под одежду. Это произошло в середине октября. На днях молодого человека задержали.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД г. Екатеринбурга задержали подозреваемого в хищении продуктов из супермаркета на улице Сыромолотова Кировского района, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.